Situazione coronavirus a Piazza Armerina. Stella Augeri, la prima piazzese colpita dal virus, è guarita ed è stata dimessa dall’ospedale

Stella Augeri, la prima contagiata di Piazza Armerina,ricoverata per giorni al Gravina di Caltagirone, è completamente guarita e si trova a casa, si è ora in attesa del risultato delle analisi finali su alcuni suoi familiari che erano rimati contagiati. Numerosi invece i tamponi di cui si attende l’esito per quanto riguarda la situazione generale della Città dei Mosaici e anche questa mattina continuano al Chiello le operazione per i prelievi su chi si trova in quarantena.

Nel frattempo il sindaco ha chiesto all’Asp di Enna la revoca degli ordini di servizio con cui si è trasferito personale dall’ospedale piazzese all’Umberto I di Enna. E’ d’altra parte impensabile che medici e infermieri operanti al Chiello, struttura attualmente incontaminata, possano essere spostati temporaneamente in un ospedale ad alto rischio proprio perché classificato covid-19.

Annunciate dal Primo Cittadino anche le misure relative alla chiusura di tutte le attività commerciali per il giorno di Pasqua e la successiva Pasquetta escluso le farmacie. Vietato ovviamente recarsi in campagna e spostarsi dalla propria abitazione se non per motivi urgenti. Vietato dunque anche riunirsi in famiglia per trascorrere la pasqua insieme a parenti o amici. Ricordiamo che trasgredire a queste norme comporta una denuncia penale.