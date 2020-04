Oasi di Troina – In arrivo materiale sanitario inviato dalla regione

Un notevole quantitativo di diverso materiale sanitario, ma soprattutto dispositivi di protezione individuale stanno per essere consegnati nella tarda serata di oggi all’Ircss Oasi Maria Santissima di Troina, l’Istituto che si occupa di Disabilità Intellettive, al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. Si tratta di una prima tranche di aiuti materiali che arriveranno dalla Regione a seguito dell’enorme arrivo a Palermo del primo carico di dispositivi di sicurezza sanitari arrivati dalla Cina e acquistasti in autonomia dalla Regione Siciliana. Nel dettaglio si tratta di 4 mila mascherine FFP2, 50 mila e 600 mascherine chirurgiche, 900 Occhiali, 350 Tute, 32 mila e 500 guanti in nitrile, 45 mila guanti in lattex, 250 tamponi, 900 copriscarpe e 14 mila cuffie.

Un aiuto concreto e che contribuisce a dare respiro in termini di DPI all’Istituto, che in questi giorni ha continuato la propria attività e assistenza ai propri pazienti e a garantire la necessaria sicurezza al proprio personale. Ringraziamo il presidente Musumeci e l’assessore alla Salute Razza che continuano ad avere sempre un segno di attenzione costante nei confronti del nostro Istituto.