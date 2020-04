Piazza Armerina – Coronavirus: nessun tampone positivo fino a ieri sera. Arrivano i fondi per le famiglie in difficoltà

Fino a ieri sera nessun tampone positivo a Piazza Armerina. Molto probabilmente, al fine di valutare questa informazione, c’è da tenere presente il fatto che i laboratori siciliani sono intasati dall’enorme numero di analisi e occorre un po’ di tempo per avere i risultati ma si spera che dalle campionature non vengano individuati nuovi contagi.

Nel frattempo saranno presto disponibili per le famiglie in difficoltà i fondi inviati sia dal Governo regionale che da quello nazionale, un totale di circa 600mila euro. La ripartizione, ha assicurato il sindaco Nino Cammarata, sarà effettuata in massima trasparenza, tenendo conto di alcuni parametri che verranno individuati dalla delibera che regolamenterà la raccolta delle domande. E’ probabile che si opterà per distribuire dei buoni spesa e tra le intenzione dell’amministrazione c’è anche quella di favorire in qualche modo l’acquisto anche nelle piccole botteghe e nelle macellerie evitando così che il flusso di denaro prenda unicamente la direzione della grossa distribuzione. Il contributo, ha già specificato il sindaco, verrà anche riconosciuto ai percettori di redditto di cittadinanza parziale. In pratica a chi percepiva un reddito di cittadinanza ridotto, esattamente il sindaco ha parlato di una cifra intorno ai 300 euro riceverà comunque un contributo. Occorre tenere presente che la misura è una tantum anche se è probabile che per i mesi successivi venga reiterata.

