Lettera aperta al Presidente Mattarella da parte di un gruppo di deputati regionali: la crisi sia l’occasione per una ripartenza

Gentile Signor Presidente della Repubblica, On.le Piersanti Mattarella

Il Paese sta affrontando una situazione di grande difficoltà e le Regioni stanno sostenendo uno stato di emergenza eccezionale, agendo con spirito di collaborazione e solidarietà per contenere la diffusione epidemica e nello stesso tempo far fronte alle necessità di salute pubblica.

Siamo consapevoli che il fronte dell’emergenza è in questo momento localizzato nelle regioni settentrionali cui va tutto il nostro appoggio e sostegno.

Abbiamo bisogno, tutti, in questo momento di uno spirito solidarietà e di agire con determinazione di fronte a questa drammatica situazione.

La Regione Siciliana sta mettendo in campo, in ottemperanza alle disposizioni governative, quanto necessario per gestire e governare la diffusione epidemica con l’obiettivo di evitare l’aumento del numero di positivi e dei decessi.

Il personale sanitario, medici/infermieri/oss/tecnici sanitari/ausiliari non solo ospedaliero ma anche dei servizi di emergenza/urgenza, sta lavorando senza risparmio esponendosi in prima persona ad eventuali contagi, ne è testimonianza in questo senso l’alto numero di caduti sul lavoro tra le file sanitarie.

La situazione sta diventando, in Regione Sicilia, giorno dopo giorno, sempre più critica, anche perché mancano alcune dotazioni necessarie per fronteggiare la situazione. In particolare, non ci sono più a disposizione ventilatori polmonari per il sostegno dei pazienti affetti da Coronavirus in terapia intensiva, scarseggiano le dotazioni farmaceutiche necessarie a sostenere il processo di cura in terapia intensiva come anche le dotazioni di ossigeno ed è decisamente insufficiente il numero di mascherine di protezione, necessarie a tutelare il personale sanitario ed evitare una diffusione stessa dell’epidemia, scarseggiano il reagenti per i tamponi necessari a verificare la positività dei cittadini con sintomi o a rischio.

Il Servizio sanitario regionale così come tutto il suo personale sanitario sta affrontando ogni giorno una lotta tenace per salvaguardare la salute pubblica dei suoi cittadini, ma la mancanza di strumenti necessari pregiudicano il suo impegno e lo sforzo finora fatto.

Il mondo produttivo siciliano, da sempre in difficoltà e mai tutelato da norme nazionali anzi penalizzati da quelle europee vedasi ad esempio il campo agroalimentare ovvero quello della pesca, così come la popolazione tutta è poi drammaticamente toccata dagli effetti economici della pandemia da COVID-19, vista la presenza di una diffusa economia sommersa come anche di fragili filiere produttive come quelle prima indicate e pilastri portanti di una economia isolana non industriale.

Per questo motivo, Le chiediamo di intervenire:

perché il Servizio Sanitario Regionale Siciliano abbia le dotazioni strumentali necessarie per affrontare con maggiore sicurezza questa situazione eccezionale di emergenza e continuare il proprio lavoro di impegno e abnegazione a tutela della salute pubblica

perchè venga varato un piano di investimenti straordinari per la Regione Sicilia che, oltre ad accrescere la quota di sostegno al consumo, rilanci la formazione e insieme il programma infrastrutturale, per ridare ossigeno all’industria e ai lavoratori siciliani

perchè vengano decisi interventi di tutela del prodotto agricolo siciliano per agevolarne la competitività nella filiera commerciale e di consumo a livello nazionale. Insomma Signor Presidente Le chiediamo che questa drammatica situazione diventi per noi siciliani onesti, passata la fase sanitaria critica, una vera ripartenza facendoci mettere alle spalle decenni di storia quali ultimi o quasi del nostro paese, della nostra patria: l’Italia!!!

On. Marianna Caronia

On. Antonio Catalfamo

On. Giuseppe Compagnone

On. Giovanni Bulla

On. Giuseppe Gennuso

On. Luisa Lantieri

On. Stefano Pellegrino

On. Carmelo Pullara