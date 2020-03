Aidone: le attività svolte dall’amministrazione in relazione all’emergenza coronavirus

Comunicato stampa comune di Aidone

• Giorno 9 marzo 2020 abbiamo costituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con funzioni assistenziali rivolte,

in particolare alle persone più vulnerabili e bisognose: ad oggi garantiamo una assistenza quotidiana agli anziani

che ne hanno fatto richiesta, ciò grazie all’attività delle associazioni Croce Rossa, Aidone Soccorso, Trinacria

Aidone e Caritas Cittadina .

• Grazie al la collaborazione dei medici di base e di quelli della continuità assistenziale abbiamo creato un centro

raccolta dati con il quale stiamo monitorando le trentasei persone rientrate ad Aidone in isolamento

precauzionale. Ugualmente stiamo monitorando i soggetti aidonesi che sono o potranno essere ospedalizzati

• Se la situazione è sotto controllo è, anche, grazie all’attività quotidiana e meritoria delle forze dell’ordine in

particolare del Comandante del la Polizia Municipale e dei suoi uomini e dei Carabinieri: ad oggi sono state

comminate n° 11 denunce a carico di soggetti “irresponsabili” che in quando tali non hanno ben compreso come

le loro trasgressioni possano vanificare i sacrifici di tutti noi.

• In Giunta Comunale stiamo approvando atti che prevedono:

o Erogazione di un contributo di € 2.000,00 al la Caritas cittadina attraverso il C.O.C. che coordinerà l’acquisto

e la distribuzione di beni di prima necessità per famiglie indigenti;

o Sospensione del le rette del l’Asilo Nido “R. Milazzo” per il periodo in cui le famiglie non usufruiranno del

servizio;

o Manovre correttive di rimborso degli abbonamenti del trasporto scolastico;

o Proroga di tutte le scadenze relative ai tributi locali (IMU, TARI, TASI, COSAP) al 30/06/2020.

Il Vicesindaco

Serena Schillirò