In due differenti zone della città oggi il forte vento ha abbattuto due lampioni. Il primo stamattina in via Mons. Catarella (nella foto, zona Padre Pio) il secondo dalle parti di Santa Croce. Segnalata anche la caduta di alcuni alberi. La perturbazione che si è abbattuta su Piazza Armerina in queste ore continuerà con forte folate di vento a sferzare l’intera città, si raccomanda la massima prudenza.

