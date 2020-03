Piazza Armerina – Positivi i test del coronavirus per un commerciante e la sorella. I nomi resi noti dal loro avvocato Francesco Alberghina

La notizia era stata anticipata dagli audio messi in circolazione ieri ma che avevano coinvolto una persona non contagiata: Totò Augeri, noto commerciante ambulante, e la sorella Stella sono risultati positivi al tampone effettuato per accertare la presenza del coronavirus. La positività di Stella Augeri, infermiera presso il nosocomio di Caltagirone, dimostra come il personale medico e paramedico stia pagando forse il tributo più alto a questa pandemia. “La notte scorsa – ha confermato l’avvocato Alberghina – Stella Augeri ha avuto un peggioramento complessivo delle condizioni di salute manifestando febbre e difficoltà respiratorie che hanno complicato il quadro clinico e consigliato un immediato ricovero in una struttura adeguata. In queste ore si sta provvedendo al ricovero degli altri tre familiari”. Rivolgiamo i nostri più sentiti auguri alla famiglia Augeri ed in particolare a Toto’ che speriamo possa riprendere al più presto la sua attività lavorativa.