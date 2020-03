Posti di terapia intensiva al Chiello: domani l’On. Luisa Lantieri a Palermo per chiederne l’attivazione

“Di fronte a questa emergenza sanitaria che sta assumendo connotati sempre più preoccupanti e data l’insufficienza delle strutture sanitarie martedì sarò a Palermo presso l’’Assessorato alla Sanita’ a chiedere a gran voce che vengano creati dei posti di terapia intensiva presso il nostro Ospedale Chiello. È superfluo ma ricordo comunque che il nostro nosocomio non solo ha gli spazi perché ciò accada ma è anche punto nevralgico per un grande bacino d’utenza che concerne gli abitanti delle cittadine di : Barrafranca Pietraperzia, San Michele di Ganzaria, Aidone, Raddusa, San Cono, Valguarnera, Mirabbella oltre che per tutto il territorio della Sicilia orientale.Rendere operativo un reparto di terapia intensiva, in caso di aggravamento della crisi sanitaria, sarà fondamentale a garantire il servizio in un area scoperta e a fronteggiare l’emergenza”. A dichiararlo l’On. Luisa Lantieri.

