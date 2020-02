Valguarnera- L’assessore Sara Pecora: “sono pronta a sostenere la candidatura di Francesca Draià”

COMUNICATO STAMPA

Lo scorso 20 febbraio, il sindaco di Valguarnera, Francesca Draià ha provveduto alla nomina del nuovo assessore, Sara Pecora, alla quale sono state assegnate le deleghe relative a Sanità, Biblioteca e musei, Cooperazione e Gemellaggi, Tutela della famiglia, minori, anziani e disabili.

A pochi giorni dalla nomina, il neo Assessore, ha voluto fare dei ringraziamenti: “Vorrei innanzitutto ringraziare il Sindaco Francesca Draià per aver riposto in me, per la seconda volta, la sua fiducia nel volermi rinominare all’interno della sua giunta. Ho creduto in questo progetto sin dai primi momenti della sua candidatura, perché in lei, si riusciva, e si riesce ancora a vedere, a distanza di quasi 5 anni di attività amministrativa, la possibilità di una politica compatta, solidale, vicina ai cittadini, nonostante le difficoltà, frutto di lacune già presenti, prima dell’insediamento di questa amministrazione.

Il mio impegno, in questi ultimi 3 mesi restanti di amministrazione Draià, sarà totale, consapevole del ruolo fondamentale che vado a ricoprire. Non è più tempo di parole ma soltanto di fatti per poter dimostrare ancora una volta che Valguarnera è cambiata, e che merita anche per il futuro solamente di potersi migliorare e non dover ritornare mai più indietro.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i consiglieri comunali che hanno svolto il loro ruolo nel miglior modo possibile, li ringrazio per la loro preziosa collaborazione, e ringrazio, inoltre, tutta la squadra di governo che ha portato a compimento gli obiettivi prefissati nel programma elettorale”.

L’assessore conclude: “Pur avendolo già detto in dichiarazioni passate, non ritengo superfluo sottolineare che, qualora il Sindaco Francesca Draià, si ripresenti alle nuove amministrative che si terranno il 24 maggio 2020, io sarò pronta a sostenerla con la mia candidatura al consiglio comunale”.