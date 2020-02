Valguarnera – Il presidente del consiglio comunale Enrico Scozzarella: “Piena fiducia al sindaco Francesca Draià”

Dopo aver trascorso un bel Carnevale 2020 all’insegna del divertimento, ho la necessità di fare chiarezza politica, iconfermando la piena fiducia al Sindaco Francesca Draià. Non è superfluo evidenziare, il mio impegno in prima persona durante i lavori dell’aula consiliare concernente la riqualificazione di Contrada Marcato ( campetto di calcio a cinque, ampliamento parcheggi ecc). Insieme a Francesca Draià ho condiviso per cinque lunghi anni attacchi mediatici da parte di un’opposizione confusionale, che ha sempre tentato di destabilizzarci.

Non deve sfuggire a nessuno, la procedura di stabilizzazione di tutti i dipendenti comunali dove il sottoscritto insieme a tutta la squadra di Governo ha voluto fortemente portarla a compimento, obiettivo promesso da sempre da tutte le amministrazioni che si sono succedute però mai realizzata. In questi lunghi cinque anni, sono molto orgoglioso di aver contribuito al cambio di tendenza della politica innovativa e sono sempre stato impegnato nel tessuto sociale e dei più deboli. Ho sostenuto sempre la politica del fare delle proposte concrete e degli argomenti che interessano veramente al popolo.

Il Governo Draià, ha ottenuto infatti, milioni di finanziamento per le scuole, per la video sorveglianza ecc. In questi anni siamo passati dalle parole ai fatti. Per questi motivi sono pronto a scendere in campo il 24 maggio c.a. per il rinnovo del consiglio comunale a sostegno del Sindaco Francesca Draià, nonché per la continuazione di un progetto politico che parte da lontano e sarà più solido di prima, al fine di portare a casa altri risultati positivi per la mia comunità valguarnerese.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Geom. Enrico Scozzarella