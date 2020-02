Cattedrale di Piazza Armerina: un grande successo l’apertura al pubblico

La cattedrale di Piazza Armerina apre le porte anche a visitatori e turisti. Grazie al nuovo parroco don Giovanni Tandurella, da esclusivo luogo di culto l’edificio diventa, così come accade in tutta Italia per molte chiese, bene culturale a disposizione della collettività. La gestione autarchica da parte del precedente parroco ha reso per decenni inutilizzabile la basilica cattedrale quale attrattore turistico e sono numerosi i turisti che hanno inutilmente atteso che qualcuno aprisse loro le porte di questo eccezionale monumento la cui storia è fortemente collegata a quella della città di Piazza Armerina.

Don Giovanni Tandurella, in occasione della giornata internazionale delle guide turistiche, ha autorizzato le visite non solo alla cattedrale ma anche alla torre campanaria e alla cappella del cosiddetto “coretto”. Le foto di centinaia di persona in fila dimostrano il successo dell’iniziativa e un grazie, a nome di tutti i cittadini piazzesi, va anche alle guide turistiche che gratuitamente hanno dato preziosi informazioni per apprezzare al meglio la visita.

Successo anche per la foto a 360 gradi realizzata da StartNews che su Facebook che ha totalizzato intorno alle 5000 visualizzazioni e centinaia di condivisioni. Anche questo è un modo per promuovere la cattedrale di Piazza armerina e la stessa città.