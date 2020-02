Aidone: il vicesindaco Serena Schillirò “Finanziato un cantiere di lavoro”

Come preannunciato la settimana scorsa in un mio post durante un incontro presso l’Assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro è stato pubblicato il decreto di finanziamento per l’avvio di un cantiere di lavoro per disoccupati relativo ad interventi da realizzare sul territorio comunale. Il decreto dispone lo stanziamento della somma complessiva di euro 117.434,28 per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati lungo via Lorenzo Cammarata, corso Aldo Moro e via Boris Giuliano, e l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’edificio comunale di via Mazzini. Il cantiere della durata di 76 giorni, vedrà impegnati 13 operai generici, 1 direttore e 1 istruttore e 2 operai specializzati, per complessive 17 unità lavorative. I 15 operai generici come i 2 specializzati saranno avviati tramite selezione del centro per l’impiego, le restanti figure con bando di evidenza pubblica. Ultimata tale fase si darà inzio ai relativi lavori. Ringraziando il geometra Lorenzo Calcagno, che ha seguito sin dall’inizio il complesso iter burocratico e la progettazione, e insieme a quale ci siamo interfacciati con i vari uffici e articolazione della Regione Siciliana esprimo soddisfazione per l’opportunità che verrà offerta a 15 concittadini che potranno fruire di questa importante #PoliticaAttivaDelLavoro. E’ il secondo progetto, dopo quello relativo alla pulizia e manutenzione dei luoghi pubblici che ho seguito nell’attivazione attraverso una complessa attività di rete e amministrativa, che ci offre la possibilità di eseguire lavori sul nostro territorio, a carico di fondi ministeriali e regionali dedicati all’ #InclusioneEInnovazioneSociale e #PoliticheAttiveDelLavoro, coinvolgendo personale che vive nel nostro territorio.

L’ Assessore ai Lavori pubblici e l’ufficio tecnico, seguiranno la realizzazione dei lavori garantendo il risultato tecnico del progetto.

Serena Schillirò

Vicesindaco di Aidone