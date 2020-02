La piazzese Danila Mancuso espone le sue opere all’Istituto Italiano di Cultura a La Valletta

“Continua il successo dell’arte italiana a Malta. Danila Mancuso da questo mese espone la sua “arte materica” anche presso l’Istituto Italiano di Cultura a La Valletta, nella bellissima e centralissima piazza di Saint George. Presso la sede nevralgica delle attività culturali del nostro Paese a Malta, le opere dell’artista siciliana sono in bella mostra nelle pregevoli stanze d’ingresso, dopo essere state ammirate per il periodo natalizio all’Hotel Cavalieri, il lussuoso art hotel di Saint Julian che è ora in ristrutturazione”. L’evento è riportato dalla prestigiosa rivista maltese “The way Magazine” e testimonia il crescente interesse per le opere dell’artista piazzese Danila Mancuso.

