Un defibrillatore donato al comune di Piazza Armerina dalla Chiesa Cristiana Avventista

Comunicato Stampa

Domani, Sabato 21 dicembre, alle ore 10:00, presso la Chiesa Cristiana Avventista (Via G.Lo Giudice, 5), nel corso del Servizio Liturgico pre-natalizio, alla presenza delle Autorità cittadine, sarà donato il Defibrillatore al Comune, acquistato con i fondi raccolti in occasione dei Tableaux Vivants rappresentati presso il Teatro Garibaldi. Sempre nel corso della cerimonia saranno donati, ai rappresentanti delle Associazioni, i Kit OSA (Opera Sociale Avventista), per la Campagna contro il Gioco d’Azzardo. Coloro che non potranno intervenire possono chiederlo telefonicamente alla dott.ssa Di Marco (331.2192638) sarà nostra cura recapitarli.L’invito a partecipare è esteso a tutti. Grazie. Past. Caputo