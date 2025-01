Piazza Armerina: confermate le tariffe per i parcheggi a pagamento e la concessione del servizio. Ma manca il pagamento elettronico

La Giunta Comunale di Piazza Armerina ha ufficializzato il rinnovo della concessione per la gestione dei parcheggi a pagamento, confermando le attuali tariffe e approvando alcune disposizioni relative alla regolamentazione del servizio. Tuttavia, non è stato previsto un aggiornamento tecnologico che avrebbe potuto agevolare i cittadini nell’effettuare il pagamento.

Tariffe e sanzioni per la sosta

Le tariffe per la sosta restano invariate:

– €0,60 all’ora*, con pagamento minimo di *€0,30 per 30 minuti;

– €2,00 per mezza giornata;

– €3,00 per l’intera giornata;

– €30,00 per l’abbonamento mensile;

– €150,00 per l’abbonamento semestrale;

– €240,00 per l’abbonamento annuale.

Anche il sistema sanzionatorio resta confermato con tariffe ridotte per chi paga entro cinque giorni dalla contestazione:

– €6,00 + €0,50 di diritti di esazione per il ticket scaduto da meno di due ore;

– €10,00 + €0,50 di diritti di esazione per chi è completamente sprovvisto di ticket o ha il biglietto scaduto da oltre due ore.

L’incasso derivante dalle sanzioni sarà destinato al Settore Polizia Locale, in conformità con le disposizioni del Codice della Strada.

Concessione e gestione del servizio

La concessione per la gestione dei parcheggi comporta modifiche agli stalli e alle aree interessate, richiedendo un passaggio in Consiglio Comunale per la definitiva approvazione delle aree di sosta. Il responsabile del Settore è stato autorizzato a portare avanti la procedura gestionale alle stesse condizioni contrattuali attuali.

La delibera ha ottenuto il parere favorevole* del responsabile del settore in merito alla regolarità tecnica ed è stata dichiarata *immediatamente esecutiva.

Manca il pagamento via smartphone

Nonostante il rinnovo della concessione, non è stato incluso un adeguamento tecnologico che avrebbe permesso ai cittadini di pagare la sosta tramite smartphone. Un’opzione ormai diffusa in tutta Italia, che avrebbe reso il servizio più efficiente e pratico. Una scelta che, se fosse stata adottata, avrebbe facilitato la gestione dei pagamenti senza necessità di monete o ricerca del parcometro.