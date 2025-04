Il Piano “Dopo di Noi” ottiene il via libera regionale: progetti al nastro di partenza a Piazza Armerina

Piazza Armerina si appresta a dare il via ai progetti previsti dal Piano Distrettuale “Dopo di Noi”, un’iniziativa cruciale per il sostegno delle persone con disabilità. La validazione da parte della Regione Sicilia, giunta al termine di una missione palermitana dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune, Dott. Giuseppe Capizzi, accompagnato dal Coordinatore del Distretto Socio Sanitario, Dott. Giuseppe Notaro, e dalla Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Roberta Marino, presso l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sblocca finalmente i fondi necessari; le precedenti criticità, che avevano finora impedito l’erogazione del finanziamento, sono state superate, aprendo la strada all’attuazione della prima annualità del piano, destinata a fornire un sostegno concreto a ciascun utente diversamente abile in linea con la Legge 112/2016.

Educativa domiciliare al centro della prima fase

L’azione progettuale, che vedrà la sinergia tra il Servizio Sociale del Comune e l’UVM dell’Asp di Enna, si concentrerà inizialmente sul servizio di educativa domiciliare. L’obiettivo primario è quello di favorire un percorso di crescita verso l’autonomia e, laddove le condizioni lo permettano, accompagnare la persona con disabilità in un percorso di fuoriuscita dal nucleo familiare d’origine, assicurando un sostegno mirato e costante durante questa delicata fase di transizione.

La soddisfazione del sindaco e il ringraziamento agli ex assessori

Il Sindaco Nino Cammarata ha espresso viva soddisfazione per questo importante traguardo, sottolineando come «con l’avvio di questo progetto, il nostro Distretto Socio Sanitario continua a potenziare i servizi per una delle fasce più vulnerabili della nostra comunità, confermando l’impegno dell’Amministrazione per il benessere di tutte le persone». Un plauso per il lavoro svolto è giunto anche dall’Assessore Capizzi, il quale ha tenuto a ringraziare i suoi predecessori alle Politiche Sociali, Dott.ssa Flavia Vagone, Preside Lucia Giunta e Dott. Giovanni Bologna, per il loro «fondamentale contributo nell’avviare e monitorare l’iter che ha portato al successo di questo progetto, che oggi finalmente può entrare nella sua fase operativa».

Un impegno continuo per i cittadini più fragili

L’impegno dell’amministrazione comunale non si esaurisce certo qui; come ha rimarcato l’Assessore Capizzi, «continueremo a lavorare per garantire il miglior supporto possibile a chi ha bisogno, con l’obiettivo di migliorare concretamente la qualità della vita dei nostri cittadini più fragili». Un segnale tangibile di attenzione e sensibilità verso le esigenze della comunità piazzese.