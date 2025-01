Convocazione ufficiale del Consiglio Comunale di Piazza Armerina per il 27 gennaio. L’ordine del giorno.

Convocazione ufficiale del Consiglio Comunale di Piazza Armerina, in provincia di Enna, per una sessione straordinaria il 27 gennaio 2025 alle 17:30. L’ordine del giorno include l’elezione di rappresentanti presso l’Unione dei Comuni aderenti al SIRU e l’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2019.

CHE COSA E’ IL SIRU

Il Sistema Intercomunale di Rango Urbano (SIRU) è un concetto di pianificazione territoriale che riguarda la gestione integrata di aree urbane e intercomunali, solitamente in contesti metropolitani o regionali. Questo sistema punta a migliorare il coordinamento tra i diversi comuni che fanno parte di un’area urbana più ampia, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile, una migliore qualità della vita per i cittadini e una gestione ottimale delle risorse.

Elementi principali del SIRU

1. Collaborazione tra Comuni:

– I comuni che fanno parte di un SIRU lavorano insieme per affrontare problematiche condivise, come la mobilità, la gestione dei rifiuti, l’accesso ai servizi pubblici e la pianificazione del territorio.

2. Pianificazione integrata:

– Gli strumenti di pianificazione urbana (come i Piani Regolatori Generali o Piani di Sviluppo Territoriale) sono coordinati tra i comuni per evitare duplicazioni o conflitti e per creare un territorio funzionale e armonico.

3. Sostenibilità:

– Il sistema è orientato a promuovere lo sviluppo economico e sociale senza compromettere l’ambiente, considerando aspetti come l’efficienza energetica e il rispetto delle aree naturali.

4. Infrastrutture condivise:

– Prevede la realizzazione e la gestione di infrastrutture comuni, come reti di trasporto pubblico, centri logistici o servizi sanitari, per servire al meglio tutta l’area urbana coinvolta.

5. Inclusività:

– Mira a ridurre le disuguaglianze tra i vari comuni dell’area, migliorando l’accesso ai servizi per i cittadini di zone più periferiche.

Applicazioni pratiche

I SIRU si trovano spesso in aree metropolitane o urbane estese, dove la densità abitativa e la vicinanza geografica richiedono un approccio coordinato. In Italia, il concetto è stato integrato in diversi piani regionali e nazionali, in particolare per la pianificazione delle città metropolitane e dei loro hinterland.