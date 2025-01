Piazza Armerina – La campagna contro l’abbandono dei rifiuti dà i suoi frutti

«La recente campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti ha portato a risultati concreti: meno spazzatura abbandonata per le strade e un paese più ordinato. A confermare che il paese sia “più pulito e più ordinato” sono gli operatori del servizio di raccolta – una fonte più che qualificata, considerando il loro ruolo in prima linea contro l’inciviltà di alcuni cittadini». Con queste parole l’assessore Concetto Arancio ha descritto i risultati positivi ottenuti grazie al lavoro della Polizia Urbana, alla collaborazione dell’esperto Walter Campagna – che lavora al fianco dei suoi ex colleghi – e all’impiego delle tecnologie più avanzate.»

Tecnologia e collaborazione per una svolta

«Grazie ai controlli – porsegue l’assessore Arancio- svolti dalla Polizia Municipale, supportati da sistemi di videosorveglianza, sono stati identificati e sanzionati diversi trasgressori. Questa strategia mirata, unita al contributo concreto dei cittadini, sta creando un circolo virtuoso di rispetto per l’ambiente e per il decoro urbano. Anche in questo ambito si sono compiuti progressi; la collaborazione dei cittadini, che ora denunciano le trasgressioni e avvisano la polizia locale, rappresenta un elemento chiave nella lotta contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.»

Commercianti e giovani: protagonisti del cambiamento

«L’amministrazione ha sensibilizzato anche i commercianti – spiega l’assessore Arancio – sull’importanza di rispettare gli orari di conferimento dei rifiuti, dimostrando flessibilità per esigenze particolari, come la chiusura serale delle attività. Devo dire che la categoria ha risposto positivamente a questo appello, contribuendo così a mantenere le strade più pulite». Inoltre, attraverso il “progetto povertà”, i giovani sono stati coinvolti in attività di pulizia, trasformando il loro tempo in un’occasione di utilità concreta. «In passato, certe mansioni sembravano prive di scopo – oggi, invece, si punta sull’ambiente e sul valore del loro impegno.»

La giusta comunicazione

«Devo dire – conclude Arancio – che la comunicazione effettuata, in primo luogo, da Startnews, testata molto seguita dai cittadini, con la diffusione di video e immagini, è stata un supporto fondamentale per far comprendere che l’Amministrazione Cammarata non ha intrapreso azioni isolate, ma ha messo in atto una strategia d’azione strutturata, vincente e destinata a durare nel tempo.»

CALENDARI CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI – ATTIVITA’ COMMERCIALI