Enna – Educazione alla legalità economico-finanziaria: la guardia di finanza incontra gli studenti

Nei giorni prima del Natale, gli studenti del Liceo Scientifico “Pietro Farinato” di Enna – ragazzi delle classi IV e V – hanno vissuto un’esperienza fuori dal comune. La Guardia di Finanza è entrata in aula per parlare di legalità economico-finanziaria. Un incontro voluto dal Comando Provinciale e sostenuto da un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione. L’obiettivo? Raccontare che il rispetto delle regole – spesso sottovalutato – è invece il collante per una società più giusta.

un racconto tra video e realtà

La scena non era quella di una lezione qualunque. Il Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Enna, con due ispettori freschi di formazione, ha spiegato – davanti a oltre 170 studenti – come la Guardia di Finanza si occupi di tutto: dai controlli sull’evasione fiscale alla lotta agli sprechi pubblici, dalla difesa del consumatore alle operazioni di soccorso in mare e montagna. Il tutto arricchito da filmati che – per la curiosità dei ragazzi – hanno reso tutto più concreto.

opportunità di crescita

Non è mancato uno sguardo al futuro: tra un racconto e l’altro, si è parlato dei concorsi per entrare nella Guardia di Finanza. I ragazzi – ormai vicini al diploma – hanno scoperto come diventare ufficiali, ispettori o finanzieri, aprendo la porta a una carriera che sa di responsabilità e impegno. Un momento – tra sogni e domande – che potrebbe segnare il loro percorso.