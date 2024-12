Giovani studenti protagonisti alla Festa del Benessere di Enna

La Galleria Civica di Enna ha ospitato la “Festa del Benessere”, un evento promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, che ha visto la partecipazione di numerosi giovani studenti del Liceo Artistico e dell’Istituto Federico II. L’iniziativa, organizzata dall’Unità Operativa di Educazione Promozione della Salute, ha avuto come obiettivo principale sensibilizzare i ragazzi sui temi legati alla prevenzione e al benessere, inteso come equilibrio complessivo in cui l’ambiente gioca un ruolo fondamentale.

L’apertura dei lavori

Ad aprire l’incontro sono stati l’Assessore del Comune di Enna, Nico De Luca, e Salvatore Cordovana, coordinatore degli Staff Aziendali, che hanno posto l’accento sull’importanza dell’equità sanitaria. Cordovana ha illustrato il Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), un progetto volto a rafforzare i servizi sanitari e a renderli accessibili in maniera equa in diverse regioni italiane, tra cui la Sicilia.

Tematiche di prevenzione e salute

Nel corso della giornata, diversi relatori hanno approfondito temi cruciali legati alla prevenzione. Tra gli interventi più significativi:

– Rete Salus: scuole che promuovono salute, presentato dalla dott.ssa Anzaldi.

– Le life skills e l’esperienza di progetto, illustrato dalla dott.ssa Di Venti.

– Prevenzione dentale, con il dott. Colianni.

– Antibiotico resistenza e uso degli antibiotici, con il dott. C. Russo e M. Giuffrida.

– Attività fisica e salute, esposto dalla dott.ssa Eleonora Caramanna.

– Screening oncologici e salute riproduttiva, approfonditi dalla dott.ssa Ornella Blanca e dalla dott.ssa Stella Ciarcià.

– Impatto dell’ambiente sulla salute e prevenzione dei cambiamenti climatici, a cura della dott.ssa Maria Fascetto.

Un incontro ricco di contenuti

Il programma ha evidenziato come prevenzione e informazione siano strumenti fondamentali per costruire una società più consapevole e orientata al benessere. La “Festa del Benessere” si è così affermata come un momento di confronto e apprendimento per i giovani, offrendo loro strumenti utili per promuovere la salute nella quotidianità.