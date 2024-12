Enna – Per Natale i concerti dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) di Enna. Oggi, 19 dicembrre, presso l’auditorium Scelfo

Sono ormai prossimi i concerti di Natale nei quali si esibirà la banda musicale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) di Enna. I concerti si distingueranno per la presenza di artisti di notevole levatura, come l’ormai noto tenore ennese Antonino Interisano, che ha calcato importanti palcoscenici in tutto il mondo e i musicisti e maestri affermati che costituiscono il fulcro della banda stessa. Fra questi vanno ricordati il direttore Carmelo Capizzi e i sassofonisti Andrea Longi e Mario Grimaudo che si esibiranno come solisti. I concerti che, come anzidetto, ad Enna saranno due ed entrambi all’università Kore , il primo, il 19 dicembre , presso l’auditorium Scelfo, rivolto agli studenti e al personale docente e amministrativo della Kore, nonché alla Governance guidata dal Presidente Cataldo Salerno, dal Magnifico Rettore Francesco Tomasello e dal Direttore Generale Salvatore Berrittella, ed esteso ai familiari di tutto il personale universitario ma aperto a tutti i cittadini, e il secondo , il 21 dicembre, nella medesima sede, sarà dedicato in maniera particolare a tutta la popolazione ennese e alle autorità civili e militari. “Sono molto contento, che la nostra città possa assistere a un nostro evento- spiega il Presidente dell’Anps Sostituto Commissario Massimo Brugognone – sono tanti gli appuntamenti musicali in programma per questo periodo natalizio ad Enna e fra questi ci siamo anche noi. Domenica – aggiunge- abbiamo avuto un concerto a Belpasso, dove il riscontro è stato positivo e adesso aspettiamo i consensi di chi assisterà ai concerti delle due tappe ennesi per poi preparare un altro evento fuori cittá”.

Mario Antonio Filippo Pio Pagaria