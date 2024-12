Influday 2024: a Enna una giornata dedicata alla prevenzione antinfluenzale

Il 12 dicembre 2024, l’ASP di Enna promuove l’Influday con l’apertura straordinaria, senza prenotazione, dell’ambulatorio vaccinale presso l’Ospedale Umberto I. L’iniziativa mira a incentivare la vaccinazione antinfluenzale, promuovendo i benefici di questa pratica attraverso un evento dedicato. Gli orari di accesso saranno dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Un evento per sensibilizzare la popolazione

L’Influday, promosso dall’Assessorato Regionale della Salute, mira a sensibilizzare sul valore della prevenzione vaccinale, soprattutto in un contesto di co-circolazione di virus influenzali e respiratori stagionali come il Sars-CoV-2 e il virus respiratorio sinciziale. Il coinvolgimento di medici, pediatri, specialisti e farmacisti garantisce un approccio integrato e capillare. Durante l’evento, i Direttori delle Unità Operative Ospedaliere saranno testimonial per rafforzare il messaggio di prevenzione.

I risultati della campagna vaccinale

Avviata il 14 ottobre, la campagna vaccinale ha già raggiunto un’ampia adesione , con risultati significativi nella copertura dei soggetti over 65, pari al 58%, superiore alla media regionale e nazionale. L’obiettivo è aumentare ulteriormente queste percentuali, estendendo l’offerta gratuita anche alla vaccinazione anti-pneumococcica e anti-Covid.

Benefici e obiettivi della vaccinazione

La vaccinazione antinfluenzale è un mezzo sicuro per prevenire complicanze gravi come infezioni batteriche secondarie, polmoniti , miocarditi e peggioramento di malattie croniche. L’Influday rappresenta un’opportunità per incrementare la consapevolezza sull’importanza di prevenire il sovraccarico delle strutture sanitarie, specie durante il picco influenzale atteso tra gennaio e febbraio.

Una chiamata alla partecipazione

La Direzione Strategica Aziendale ha predisposto una comunicazione capillare per coinvolgere le categorie più esposte, come personale sanitario, scolastico, forze dell’ordine, donatori di sangue e donne in gravidanza. L’obiettivo è incentivare la partecipazione all’evento e promuovere ogni ulteriore modalità di sensibilizzazione, per ridurre l’impatto dell’influenza e delle altre infezioni stagionali.