Camminare l’Italia: a Venezia gli stati generali del turismo outdoor

Gli Stati Generali del turismo outdoor si sono svolti a Venezia, una cornice che ha unito la ricchezza storica e culturale della città alla sfida della sostenibilità. Totò Trumino, fondatore del Cammino di San Giacomo in Sicilia, ha sottolineato l’importanza di questa scelta, descrivendo Venezia come luogo ideale per affrontare temi legati a un turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Focus su inclusione e valorizzazione territoriale

L’evento ha affrontato argomenti cruciali per il turismo all’aperto, tra cui la gestione sostenibile degli itinerari escursionistici e l’inclusione delle persone con disabilità. Promuovere un turismo accessibile e rispettoso delle comunità locali è stato il filo conduttore delle discussioni, con l’obiettivo di incentivare un approccio lento e consapevole alla scoperta delle bellezze naturali e culturali dell’Italia.

Sinergia tra cammini e sentieri cai

Un punto chiave degli Stati Generali è stato il rafforzamento della collaborazione tra i Cammini e i Sentieri CAI. Totò Trumino ha evidenziato come queste realtà, rappresentanti di un immenso patrimonio italiano, possano lavorare insieme per promuovere il territorio e sviluppare un turismo sostenibile. L’esperienza del Cammino di San Giacomo in Sicilia e del coordinamento “Cammini & Sentieri di Sicilia” è stata portata come esempio concreto di successo.