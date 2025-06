Online il nuovo portale 112.gov.it: il sito ufficiale del Numero Unico di Emergenza

È attivo da sabato il nuovo sito 112.gov.it, il portale informativo multilingue dedicato al Numero Unico di Emergenza europeo 1 1 2. L’iniziativa – sviluppata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e finanziata con fondi dell’Unione europea attraverso il programma Next Generation EU – rappresenta una tappa importante nella diffusione della cultura dell’emergenza e nell’accesso ai soccorsi in maniera semplice, veloce e inclusiva.

Un tributo al 21 giugno 2010 e alla prima Centrale CUR

La messa online del nuovo sito non è casuale: il 21 giugno 2010, infatti, fu attivata a Varese, in Lombardia, la prima Centrale Unica di Risposta (CUR) dell’1 1 2 in Italia. Da allora il servizio si è esteso su gran parte del territorio nazionale, diventando sempre più efficiente – e adesso anche più accessibile grazie a questo nuovo strumento digitale.

Contenuti chiari, funzionalità immediate

Il portale si presenta con una veste grafica semplice e intuitiva. All’interno è possibile trovare informazioni su:

– copertura e funzionamento del servizio;

– modalità di utilizzo corretto del 1 1 2;

– accessibilità per categorie fragili o con disabilità.

Ampio spazio viene dedicato al ruolo delle Centrali Uniche di Risposta e alla descrizione delle fasi in cui un’emergenza viene presa in carico e smistata agli enti competenti: Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera o servizi sanitari.

Emergenze comuni e dati aggiornati

Tra le novità più interessanti del sito spicca la sezione “Emergenze più comuni”, dove gli utenti trovano schede pratiche con consigli utili per affrontare le prime fasi di una criticità – in attesa dei soccorsi. È stata inoltre introdotta una sezione informativa dedicata ai dati trimestrali: il numero di chiamate ricevute, quelle inoltrate agli enti operativi e quelle filtrate perché ritenute non urgenti – una forma di trasparenza che migliora la fiducia nel sistema.

Accesso diretto ai servizi: 112Sordi e Where are U

Il sito integra anche un link interattivo al servizio 112Sordi, attivo su tutto il territorio nazionale e gestito dalla Regione Piemonte. Il supporto permette a persone sorde di accedere all’aiuto in modo diretto e personalizzato. Altro punto di forza è l’integrazione con l’applicazione “Where are U”, realizzata dalla Regione Lombardia. Disponibile gratuitamente per Android e iOS, consente l’invio della posizione GPS durante l’emergenza e l’utilizzo di comunicazioni “mute” o testuali – una funzione decisiva in situazioni in cui parlare è impossibile o pericoloso.



