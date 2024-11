Previsioni meteo per Piazza Armerina: weekend freddo con venti forti

Si preannuncia un weekend caratterizzato da condizioni meteorologiche fredde a causa dell’arrivo di un’aria più fredda di origine artica. Le temperature subiranno un marcato abbassamento, con valori che si avvicineranno allo zero nelle ore più fredde della giornata. In particolare, nella zona nord della città, come la zona Bellia (ex Siace), si potranno registrare temperature al di sotto dello zero.

Dettagli meteo

– Sabato 23 e Domenica 24 Novembre: Durante il fine settimana, il cielo sarà prevalentemente sereno con la possibilità di alcune nuvole sparse, senza precipitazioni attese. Le temperature rimarranno fredde durante le ore serali, notturne e nelle prime ore del mattino. I venti saranno compresi tra deboli e moderati.

– Temperature previste: Max 14°C, Min 4°C (sia per sabato che per domenica).