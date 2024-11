Fiaccolata in memoria di Laimar Annaloro: un’intera città si stringe attorno alla famiglia

Ieri sera, un migliaio di persone hanno partecipato alla fiaccolata organizzata in memoria di Laimar Bonaccorsi, giovane il cui tragico decesso continua a suscitare interrogativi. L’evento ha visto un ampio coinvolgimento della comunità, unita nel rendere omaggio alla memoria della ragazza e nel chiedere chiarezza sulla sua morte.

I dubbi sulla causa della morte

Mentre le indagini ufficiali proseguono, emergono dettagli che sollevano perplessità sulla causa della morte, inizialmente considerata un suicidio. La famiglia Bonaccorsi, sostenuta dall’esito preliminare dell’autopsia, ha espresso il proprio dissenso rispetto a tale ipotesi. Uno degli elementi di rilievo è l’assenza di lesioni ossee tipiche di un’impiccagione. Inoltre, la madre di Laimar ha sottolineato la mancanza di segnali comportamentali che avrebbero potuto suggerire un intento suicida.

La famiglia punta il dito

Un elemento importante è emerso ieri: la famiglia avrebbe indicato un possibile responsabile alle autorità. Il nome del sospettato o dei sospettati non è stato reso pubblico, ma questa dichiarazione potrebbe influenzare significativamente le indagini in corso. Nel frattempo, la vicenda ha scatenato un’ondata di speculazioni sui social network. Accuse infondate e teorie non verificate stanno circolando, alimentando un clima di tensione e diffamazione.