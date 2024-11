Caltagirone: incontro per ricordare Don Luigi Sturzo nel 153° anniversario della nascita

Caltagirone – Si svolgerà martedì prossimo a Caltagirone, presso la sala “Scelba” un incontro sul tema “L’ impegno sociale e politico nel pensiero di Don Luigi Sturzo e le sfide attuali” la manifestazione è promossa dall’ Associazione di Promozione Sociale “University Centrum de Vita et Cultura” con il patrocinio gratuito del Comune. Alle ore 16.30 è prevista la deposizione di fiori presso la tomba di Don Luigi Sturzo in occasione del 153° anniversario della nascita a Caltagirone il 26 novembre del 1871. Durante l’ incontro dopo i saluti delle autorità istituzionali interverranno il Dott. Giuseppe Scarciofalo, Presidente Associazione Aquila Calatina per la tutela di persone diversamente abili sul tema “Don Sturzo e la carità cristiana”, il Dott. Antonio Fagone Buscimese, funzionario giudiziario presso il Tribunale di Caltagirone sul tema “Don Sturzo e lo spirito cooperativo”, il Dott. Salvatore Romeo dell’ Associazione Culturale “Città Futura” su “Don Sturzo e impegno nel sociale”. Concluderà l’On. Decio Terrana autore del testo “L’impegno dei cattolici in politica e il valore della Dottrina sociale della Chiesa”. Moderatore sarà il Dott. Alberto Spitale Presidente del Consorzio Umana Solidarietà. “L’eredità ideale e politica di don Luigi Sturzo ancora oggi è viva e preziosa – ha detto l’ On. Decio Terrana – Don Sturzo è tra i protagonisti del pensiero politico del Novecento, ma le sue intuizioni sono ancora oggi di straordinaria attualità, ricordare la sua nascita è un modo per rinnovare l’ impegno nel sociale e nella politica come strumento al servizio generoso degli altri”.