Piazza Armerina – Al Villaggio Kennedy Individuati altri due trasgressori delle norme sullo smaltimento dei rifiuti

Scoperta Discarica Abusiva nella Piazzetta di Via Carmelo Di Marco

Un nuovo episodio di abbandono illegale di rifiuti è emerso nella piazzetta di via Carmelo Di Marco, vicino al villaggio Kennedy. Nonostante la presenza di un cassonetto per il vetro, i residenti sembrano ancora confusi su come effettuare la differenziata. Accanto al cassonetto sono stati rinvenuti rifiuti di ogni tipo, nonostante fosse giovedì, inclusi rifiuti organici, lasciati all’esterno del contenitore. La Polizia Locale è prontamente intervenuta per tentare di risalire ai colpevoli e dalle analisi dei rifiuti sono emersi due indizi cruciali che potrebbero portare all’identificazione dei responsabili: un codice relativo ad un consegna di un pacco dal quale è facilmente si può risalire al destinatario e un pacchetto con nome, cognome e indirizzo. I due cittadini verranno pesantemente multati.

Fototrappole: il controllo è ormai continuo

Inoltre, una fototrappola installata nella zona, ci fa sapere Walter Campagna, esperto del comune che sta coadiuvando la Polizia Locale in queste indagini, potrebbe fornire ulteriori prove. Le immagini di eventuali targhe o persone coinvolte nell’abbandono dei rifiuti verranno attentamente analizzate. L’assessore comunale Concetto Arancio si appella al buon senso e alla responsabilità civica dei cittadini:” Le indagini continueranno con il supporto delle prove raccolte, tra cui i filmati della fototrappola. Si spera che queste azioni dissuadano i cittadini dal continuare a utilizzare la piazzetta come discarica abusiva così come qualunque angolo della nostra città, promuovendo un maggiore rispetto per l’ambiente e la comunità”