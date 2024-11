Valguarnera: evento per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Il Comune di Valguarnera Caropepe celebrerà il 25 novembre 2024 la “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne” con un evento di grande significato simbolico. Alle ore 10.00, presso la sede del Palazzo Municipale, sarà scoperta una sedia rossa “vuota”, in memoria di tutte le vittime di femminicidio e violenza. A seguire, un corteo partirà da Piazza della Repubblica e terminerà in via Mazzini, presso la panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza di genere, dove saranno deposte rose rosse. Il Comune invita inoltre i cittadini ad esporre un nastro rosso sui balconi e alle finestre, come segno di solidarietà e sensibilizzazione.

L’impegno delle istituzioni locali

Il sindaco Francesca Draià ha sottolineato il proprio impegno nel contrasto alla violenza, dichiarando: “È un dovere sensibilizzare la cittadinanza e onorare la memoria delle vittime. Con la mia squadra politica abbiamo sempre promosso iniziative contro ogni forma di violenza e continueremo a farlo.”

L’assessore Gaetana Telaro ha evidenziato il valore della giornata, affermando: “Questo evento simbolico ribadisce l’importanza dell’impegno delle istituzioni nella lotta quotidiana contro la violenza di genere, considerata una grave violazione dei diritti umani. Ringrazio chi si impegna quotidianamente per contrastarla.”

Un segno di speranza e solidarietà

L’evento rappresenta un momento di riflessione collettiva e un richiamo alla necessità di un impegno costante per eliminare la violenza in tutte le sue forme, ricordando che il femminicidio rimane una delle principali cause di morte per le donne a livello globale.