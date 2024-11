Valguarnera: Nuove risorse per scuole, sicurezza e servizi al territorio

Il consiglio comunale di Valguarnera ha approvato importanti variazioni di bilancio, destinando finanziamenti in arrivo da enti regionali a progetti fondamentali per il paese. Tra le risorse allocate, spiccano i 141.000 euro per il finanziamento della mensa scolastica e i 140.000 euro, erogati dal dipartimento di protezione civile, per la messa in sicurezza di via L. Capuana, una delle arterie principali della cittadina.

Lotta al randagismo e potenziamento dei servizi educativi

Ulteriori fondi, pari a 18.456 euro, saranno dedicati a interventi contro il randagismo, confermando l’impegno dell’amministrazione sul fronte del benessere animale. Importante anche l’investimento da 576.000 euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che permetterà l’ampliamento dell’asilo nido con la costruzione di una nuova struttura.

Il commento della sindaca

La sindaca Francesca Draià ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza di una politica unitaria su temi cruciali per la comunità. Ha ringraziato i consiglieri comunali per il sostegno alle proposte, rimarcando come tali finanziamenti siano vitali per migliorare i servizi e la qualità della vita dei cittadini. “Non possiamo permettere che questioni politiche ostacolino risorse così preziose per il nostro territorio”, ha dichiarato.