Enna, chirurgia vertebrale disponibile all’Ospedale Umberto I grazie ad un nuova convenzione

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna ha avviato una collaborazione con la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù per potenziare l’offerta di chirurgia vertebrale sul territorio. Presso l’Ospedale Umberto I di Enna, è stato aperto un ambulatorio specializzato in neurochirurgia e chirurgia vertebrale, finalizzato alla valutazione dei casi e all’intervento su una vasta gamma di patologie vertebrali.

Una risposta alla mobilità sanitaria passiva

Questo progetto, attivo in fase sperimentale per un anno, è stato pensato per migliorare l’offerta sanitaria locale e ridurre la mobilità sanitaria passiva, ossia il fenomeno di pazienti che si spostano verso altre regioni per ottenere cure specialistiche non disponibili sul territorio.

Potenziare la sanità con competenza specialistica

Il nuovo servizio si avvale della competenza di un team specializzato, composto da due chirurghi e un anestesista, in grado di eseguire interventi complessi, come l’artrodesi vertebrale e operazioni sul midollo spinale. Il progetto include anche attività di formazione continua per il personale medico, al fine di incrementare l’aggiornamento scientifico e migliorare la qualità dei servizi.

Prenotazioni e accesso al servizio

I cittadini assistiti dall’ASP di Enna possono accedere all’ambulatorio previa prescrizione medica, prenotando le visite attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP), assicurando così un percorso di cura facilmente accessibile a chi necessita di interventi neurochirurgici specialistici nella provincia.