Il sindaco di Valguarnera Francesca Draià sulla riforma elettorale nei liberi consorzi

Il sindaco di Valguarnera, Francesca Draià, ha espresso soddisfazione per la recente riforma che ripristina l’elezione diretta nei Liberi Consorzi e nelle Città Metropolitane. Draià ha accolto la notizia come un passo significativo, poiché “le elezioni provinciali devono servire a rimettere in piedi i Liberi Consorzi che da troppo tempo sono sotto la gestione dei commissari”. Ha quindi sottolineato l’importanza di restituire al più presto la parola ai cittadini, affinché siano loro a decidere democraticamente chi guiderà l’amministrazione provinciale.

L’urgenza di un’autorità eletta dai cittadini

Draià ha ribadito che l’assenza di una governance stabile negli ultimi anni ha avuto ricadute dirette sulle infrastrutture, come strade e scuole, e sui servizi, in particolare per le persone disabili. La sindaca ha aggiunto: “Se le strade provinciali o le scuole sono abbandonate, i cittadini chiedono spiegazioni a noi sindaci, non agli uffici provinciali o alla Regione”. Evidenziando la necessità di una guida autorevole per affrontare questi problemi, Draià ha posto l’accento sull’urgenza di un ritorno alle urne, auspicando che la Regione intervenga per dare un segnale concreto.

L’appello alla Regione per la convocazione elettorale

Il sindaco ha infine rivolto un invito diretto al governo regionale, affinché sostenga concretamente questa transizione verso il ritorno al voto. “Mi auguro che il governo regionale possa finalmente dare un segnale forte ai cittadini e agli amministratori”, ha dichiarato Draià, ricordando che i cittadini e i rappresentanti locali da tempo attendono di potersi esprimere sulla governance provinciale.