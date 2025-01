Iniziano i lavori di messa in sicurezza in via Luigi Capuana a Valguarnera

Via Luigi Capuana a Valguarnera è finalmente protagonista di un importante intervento di messa in sicurezza. Grazie a un finanziamento di 140.000 euro, stanziato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile con il supporto dell’onorevole Luca Sammartino, i lavori sono ufficialmente iniziati. Questo progetto, fortemente voluto dai residenti, prevede l’allargamento della strada tramite la costruzione di un muro di contenimento. Risposta alle esigenze del territorio I cittadini della zona attendevano da anni un miglioramento infrastrutturale che garantisse maggiore sicurezza e praticità. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesca Draia, ha dato una risposta concreta: «La politica del fare – come dichiarato – ha permesso di mantenere una promessa fondamentale per la comunità.» Lavori già avviati Questa mattina, l’inizio dei lavori ha visto la presenza diretta del sindaco, che si è recata sul posto per supervisionare l’intervento. «Siamo qui per garantire che ogni fase sia condotta al meglio; i lavori dureranno alcuni mesi, ma rappresentano un passo significativo per Valguarnera e per i suoi cittadini,» ha commentato.