Giornata mondiale della salute mentale: a Nicosia evento di sensibilizzazione

Il Cine Teatro Cannata di Nicosia ha ospitato la celebrazione della **Giornata Mondiale della Salute Mentale**, quest’anno dedicata al tema “DSM e Cittadini Uniti per la Salute Mentale”. L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ha avuto come scopo principale la sensibilizzazione della cittadinanza sui servizi di salute mentale presenti sul territorio.

il contributo delle cooperative locali

Alla manifestazione hanno partecipato numerose cooperative della provincia di Enna, impegnate nel settore della salute mentale. Gli stand espositivi e le mostre organizzate durante l’evento hanno offerto uno spaccato dei risultati ottenuti dai laboratori condotti insieme agli utenti. Tra le opere esposte vi erano biscotti prodotti in laboratori di cucina, manufatti artigianali in ceramica e argilla, oltre a opere pittoriche e fotografiche che rappresentavano luoghi caratteristici del territorio.

la presenza del laboratorio di etnopsichiatria

Particolare attenzione è stata rivolta allo stand del **Laboratorio di Etnopsichiatria**, una delle realtà attive all’interno del DSM. Questo spazio ha permesso ai visitatori di avvicinarsi a una dimensione della psichiatria che prende in considerazione le diverse culture e tradizioni, favorendo un approccio inclusivo alla salute mentale.

interventi istituzionali e dibattito

La giornata è stata aperta dall’intervento della dott.ssa **Carmela Murè**, direttore del DSM dell’ASP di Enna, seguita dai saluti istituzionali del sindaco di Nicosia **Luigi Bonelli**, che ha partecipato anche in qualità di dirigente di psichiatria. Al tavolo dei relatori sono intervenuti anche l’assessore ai servizi sociali del Comune di Nicosia, dott.ssa **Maria Di Costa**, la dott.ssa **Rossella Cuccì** e la giornalista **Maria Teresa La Via**, da anni impegnata nel seguire le attività del DSM.

un messaggio di inclusione e sensibilizzazione

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per mettere in luce il lavoro svolto dai professionisti della salute mentale, dalle cooperative e dalle strutture pubbliche e private che operano in provincia. Il coinvolgimento diretto della comunità ha consentito di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi cruciali come l’inclusione sociale e il sostegno alle persone in situazioni di fragilità.