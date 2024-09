La città di Piazza Armerina protagonista del nuovo show di Damiano Gallo televisivo “Vinci una casa in sicilia”

Il prossimo lunedì 23 settembre alle ore 22:00, il canale televisivo *Discovery Channel Hgtv* trasmetterà la prima puntata del programma “Vinci una casa in Sicilia”. Ideato e condotto da Damiano Gallo, il format televisivo vedrà la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta e metterà in palio una casa situata nel centro storico di Piazza Armerina. La città siciliana, celebre per i suoi mosaici e le sue bellezze artistiche, sarà il fulcro di questo progetto televisivo.

L’iniziativa al teatro Garibaldi

Per celebrare l’importante vetrina mediatica e promuovere ulteriormente il territorio, l’amministrazione comunale di Piazza Armerina, guidata dall’assessore al turismo Ettore Messina, ha organizzato un evento speciale. Lunedì 23 settembre, un’ora prima della messa in onda ufficiale, la cittadinanza sarà invitata al teatro Garibaldi per assistere, in anteprima nazionale, alle prime due puntate del programma. A rendere l’evento ancora più unico sarà il collegamento in diretta con il conduttore Damiano Gallo.

Una grande opportunità per Piazza Armerina

L’iniziativa, oltre a rappresentare un’opportunità di promozione per il turismo locale, punta a far conoscere Piazza Armerina e il suo patrimonio culturale a un pubblico internazionale. L’assessore Ettore Messina ha sottolineato come la visibilità offerta da un programma televisivo di questa portata possa contribuire a rilanciare l’immagine della città. Ulteriori dettagli sulle modalità di partecipazione verranno comunicati prossimamente.