Piazza Armerina. Botta e risposta tra opposizione e maggioranza su temi già trattati in Consiglio Comunale.

La guerra tra maggioranza e opposizione continua in Consiglio Comunale e dopo un rovente comunicato dell’opposizione che ribadiva quanto già detto nel corso dell’ultima riunione, la risposata da parte dei consiglieri che sostengono l’attuale amministrazione non si è fatta attendere con un comunicato stampa inviato agli organi di informazione questa mattina.

Il documento critica l’atteggiamento dell’opposizione, accusata di non avere proposte concrete e di avanzare solo attacchi personali. La maggioranza sottolinea il proprio impegno nella lotta agli incendi, citando atti amministrativi come il piano di gestione dei boschi e il piano di protezione civile. Viene evidenziato anche uno stanziamento di 100 mila euro, già previsto dal sindaco, per contrastare gli incendi.

💡 Dai un nuovo volto alla tua casa: dalla scelta delle tonalità perfette per i tuoi muri 🖌️, fino ai dettagli più raffinati per il pavimento. ✅ La nostra selezione è pensata per chi non vuole rinunciare allo stile!

Inoltre, si condanna la mancata approvazione del gemellaggio con Casignana, vista come un’opportunità di sviluppo territoriale bocciata dall’opposizione. La maggioranza prosegue il suo operato nonostante i contrasti, difendendo le azioni dell’Assessorato al turismo, oggetto di attacchi definiti infondati e premeditati. Questi attacchi riguardano l’uso di un ledwall per trasmettere il Palio dei Normanni, criticato dall’opposizione. I consiglieri esprimono solidarietà all’assessore Messina, dichiarando che continueranno a lavorare per lo sviluppo della comunità.

QUESTO IL COMUNICATO INTEGRALE

“ Sconcertante l’atteggiamento di una opposizione priva di alcuna proposta politica”!

Credavamo in un sussulto di dignità non avendo ancora letto i soliti comunicati roboanti,ma eccolo puntuale, arriva il solito comunicato mistificatorio e privo di verità!

Nello specifico: in merito alla questione incendi, la maggioranza, dopo avere illustrato le azioni e gli atti amministrativi posti in essere dall’amministrazione comunale sulle azioni poste a tutela del territorio e sugli atti fondamentali come il piano di gestione dei boschi e il piano di protezione civile, ha spiegato come gli stessi rappresentino quegli strumenti indispensabili anche per il contrasto agli incendi.

Nell’ultima legge finanziaria, mentre altri si occupavano di finanziare le proprie segreterie politiche attraverso comitati di quartiere, il Sindaco si faceva programmare 100 mila euro per il contrasto agli incendi.

Quindi, tutto quello che viene richiesto come mero “indirizzo” all’amministrazione in realtà è già attuato dalla stessa non con chiacchiere ma con atti e fatti concreti.

Da qui l’astensione su un punto che non sarebbe nemmeno dovuto essere posto!

Sulla mancata approvazione del gemellaggio con Casignana, borgo calabrese su cui insiste una Villa Romana Imperiale, similare alla nostra, anche qui si sperava in un ulteriore sussulto di dignità invece, l’orgoglio di avere miseramente bocciato un’opportunità di crescita e sviluppo del territorio. Evidentemente, per l’opposizione tutta, anche per quella più “intellettuale” , lo sviluppo deve basarsi su finanziamento con denaro pubblico di feste di quartiere.

Tuttavia, siamo ben lieti che la differenza tra noi e loro l’abbiano, anche stavolta, voluta rimarcare. Andiamo avanti lo stesso nell’interesse della nostra comunità cogliendo ogni opportunità di sviluppo, a prescindere da loro e dal loro modo di agire. L’opposizione se ne faccia una ragione!

In merito all’esposto nei confronti dell’Assessorato al turismo, non possiamo che restare basiti da un certo modo di concepire la politica…addirittura sull’attacco personale privo di fondamenti e premeditato a tal punto dall’essere pronto ancor prima di ascoltare l’assessore rispondere ad una interrogazione consigliare, che poi è stata spiegata puntualmente.

Per far comprendere il livello di “importanza”, stiamo parlando del ledwall utilizzato in Piazza Cascino che ha consentito la diretta del Palio dei Normanni.

Non volevano nemmeno questo!

Questa è l’opposizione: bugiarda, miope e senza idee. Peccato!

Non possiamo che esprimere la piena solidarietà all’Assessore Messina e a tutto l’Ufficio turismo per il violento attacco subito volto solo a cercare di rallentare un percorso di sviluppo che portiamo avanti da anni.

Noi continueremo ad andare avanti senza lasciarci intimidire da certi metodi”.

I Consiglieri comunali di maggioranza

Dino Vullo

Debora Zanerolli

Flavia Vagone

Giuseppe Berretta

Giada Sarda

Vincenzo Paffumi

Roberta Orlando

Ettore Messina