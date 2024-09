Piazza Armerina – Il Comune attiva un servizio di diserbatura per gli edifici pubblici

L’Assessorato dei Lavori Pubblici e dell’Ambiente di Piazza Armerina ha annunciato l’attivazione di un servizio di diserbatura delle aree verdi pubbliche. Questo programma è mirato a garantire la manutenzione degli spazi verdi circostanti gli edifici comunali, in particolare le scuole, prima dell’inizio delle lezioni. Il servizio partirà il prossimo 6 settembre, seguendo una pianificazione già stabilita dagli uffici competenti.

I dirigenti scolastici sono stati invitati a collaborare segnalando situazioni che richiedono un intervento prioritario. L’Assessorato sottolinea l’importanza della collaborazione da parte delle scuole per ottimizzare gli interventi e assicurare che le strutture siano adeguatamente curate in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. Qualora non vi fossero segnalazioni specifiche, i lavori procederanno come da programma prestabilito.