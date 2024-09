Consiglio Comunale di Piazza Armerina convocato per martedì 10 settembre 2024

Il Consiglio Comunale di Piazza Armerina è convocato per martedì 10 settembre 2024. La seduta si terrà alle ore 18:00 presso l’aula consiliare del Comune.

All’ordine del giorno figurano i seguenti punti:

1. Variazione d’Urgenza in Gestione Provvisoria — Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 05/07/2024 — Adottata ai sensi dell’art. 250, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

2. Variazione d’Urgenza in Gestione Provvisoria per assegnazione somma, ai sensi dell’art.21 del D.L. 104/2023, per incremento massa attiva O.S.L. — Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 26/07/2024;

3. Atto di Indirizzo — Richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per gli incendi e adozione di un piano di prevenzione contro gliincendi e richiesta fondi; 4. Risposta Interrogazione relativa all® “Impegno successivo alla data di espletamento del servizio di Maxischermo”, a firma dei Conss. Salvatore Marino, Andrea Eros Leandro Arena, Luigi Lo Bartolo, Aura Filetti, Massimo Di Seri, Cateno Grancagnolo.