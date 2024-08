Secondo spettacolo in scena domani, 28 agosto, per la sezione Teatro del “Premio di Leonforte”

Seconda serata per il cartellone della sezione Teatro del Premio città di Leonforte che ha il patrocinio del Comune di Leonforte guidato dal sindaco Piero Livolsi e con il sostegno dell’assessore alla cultura Sabrina La Ferrara e la direzione artistica di Sandro Rossino. Ad andare in scena alle 20,30 in Piazzale Immacolata, in attesa di conoscere il verdetto della giuria tecnica e di quella popolare il prossimo 31 Agosto durante la cerimonia di premiazione che si terrà alla stessa ora e nella stessa location, Giulia Trippetta impegnata nel monologo “ La moglie perfetta”, mentre domani sera Davide Grillo chiuderà la sfida con il suo monologo “ Come se niente fosse”. Per assistere agli spettacoli ed alla cerimonia di premiazione, si ricorda, è necessario prenotare al numero 3791949918.