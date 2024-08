Lettera di ringraziamento al reparto di Medicina Generale dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina

La lettera che segue è un sentito ringraziamento rivolto al Primario, ai medici e a tutto il Personale Sanitario del reparto di Medicina Generale dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina. L’autore, Valerio Napoli, esprime con profonda gratitudine l’apprezzamento per le cure e l’umanità dimostrate durante la sua degenza. La lettera è un toccante riconoscimento della professionalità e dell’impegno del personale sanitario, con un ringraziamento speciale rivolto al Primario per la sua leadership e ai Medici per la loro attenzione e pazienza. Inoltre, viene sottolineata la dedizione del personale infermieristico e ausiliario, la cui premura ha contribuito a rendere il percorso di cura più sereno.

Egregio Primario,

Egregi Medici,

Gentile Personale Sanitario,

Con questa mia desidero esprimere la più profonda gratitudine a tutto il reparto di Medicina Generale dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina per le cure ricevute durante la mia degenza.

Voglio ringraziarVi per la professionalità e l’umanità che avete dimostrato nel prendervi cura di me in un momento così delicato. Le vostre competenze mediche e il vostro costante supporto mi hanno fatto sentire al sicuro e ben assistito. Un ringraziamento speciale va al Primario per la sua leadership e per aver creato un ambiente in cui ogni paziente è trattato con rispetto e dignità. Grazie ai medici per avermi seguito con attenzione, rispondendo sempre con chiarezza e pazienza a tutte le mie domande e preoccupazioni. Desidero inoltre ringraziare tutto il personale infermieristico e ausiliario, la cui dedizione quotidiana ha reso il mio percorso di cura più sereno e meno gravoso. La vostra gentilezza e premura non sono passate inosservate e resteranno per me un ricordo prezioso. Grazie ancora per tutto ciò che avete fatto per me. Le vostre cure e la vostra professionalità hanno fatto la differenza e vi sarò per sempre grato.

Con stima e riconoscenza,

Valerio Napoli