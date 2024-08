Quattro turisti ennesi coinvolti in un incidente d’auto in Kenia.

Quattro giovani turisti italiani, originari della provincia di Enna, sono stati coinvolti in un grave incidente stradale in Kenya, a nord di Nairobi, il 21 agosto 2024. I turisti, due uomini e due donne, si trovavano a bordo di un mezzo da safari quando questo è uscito di strada nei pressi della città di Nakuru. Fortunatamente, nessuno dei quattro è in pericolo di vita, anche se due di loro hanno riportato diverse fratture. Attualmente, sono tutti ricoverati presso l’ospedale Aga Khan di Nairobi, dove vengono seguiti da un’equipe medica. L’ambasciata italiana in Kenya ha fornito assistenza immediata ai giovani ed è in costante contatto con le loro famiglie. L’incidente ha suscitato preoccupazione, ma grazie alla tempestiva assistenza, i turisti stanno ricevendo le cure necessarie​.

I giovani, due uomini e due donne originari della provincia di Enna, secondo quanto scrive il sito Malindikenya.net “sarebbero soliti trascorrere le vacanze a Watamu, in una casa privata.

In questi giorni alcune strade della Rift Valley sono state messe sotto accusa per le cattive condizioni dell’asfalto. Ieri sulla Narok-Mahi Mahiu che porta al Maasai Mara, i residenti avevano inscenato una protesta che aveva bloccato per ore il traffico, compreso quello di molti mezzi da safari che portavano i turisti nella riserva nazionale”.