Storie di Piazza: Il debutto letterario di Daniela La Mattina. Un viaggio attraverso le memorie di Piazza Armerina

Il primo libro di Daniela La Mattina, intitolato *”Storie di Piazza”*, segna il debutto dell’autrice nel panorama letterario. Pubblicato da Writeup Books, questo volume rappresenta un omaggio alla sua amata città, Piazza Armerina, in Sicilia. Daniela La Mattina, docente di lingua inglese presso il liceo classico Majorana-Cascino, è nota per il suo impegno nel promuovere la conoscenza della città attraverso numerose iniziative in collaborazione con organizzazioni internazionali come l’Unione Europea e le Nazioni Unite.

Racconti di un’eredità culturale

Il libro si compone di racconti vari, raccolti da anziani parenti e conoscenti, che narrano storie e leggende della città, le cui eco sembrano ancora risuonare nelle vie e nei vicoli di Piazza Armerina. Le narrazioni spaziano dalla figura storica di Adelasia del Vasto alle promesse a Maria S.S. delle Vittorie, fino a toccare la Villa delle Meraviglie. L’opera, scritta in italiano e inglese, esplora i quattro quartieri della città, dove un tempo le novelle popolari venivano tramandate per educare al rispetto della storia e dei personaggi che ne fecero parte.

Il valore della memoria

Durante la presentazione del libro, tenutasi l’8 agosto presso la biblioteca “Alceste e Remigio Roccella”, il professore Dario Di Blasi ha sottolineato l’importanza della memoria storica e culturale, definendo il libro come una “rivincita degli anziani sui giovani”. L’autrice, dedicando il libro ai genitori, ha espresso il desiderio di condividere con altri le storie che le sono state raccontate durante l’infanzia. La prima opera di Daniela La Mattina si propone dunque di mantenere viva l’eredità della città, una memoria dal valore inestimabile.