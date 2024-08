Lotta all’abbandono dei rifiuti: si raccolgono i primi frutti del posizionamento delle fototrappole

Il progetto “ConDividere Esperienze”, avviato dal Comune e finanziato dalla SSR già da tempo, inizia a dare i suoi frutti nella lotta contro l’abbandono incontrollato dei rifiuti. L’iniziativa prevede l’impiego di una persona con esperienza specifica nel controllo del territorio, che collabora con la Polizia Locale e il Settore Ambiente per monitorare e contrastare questo fenomeno.

Tra le misure adottate, è stata fondamentale l’installazione di fototrappole in diverse aree della città, che hanno già permesso di documentare i comportamenti illeciti di alcuni cittadini. Le immagini raccolte e pubblicate hanno l’obiettivo di scoraggiare ulteriori abbandoni e rafforzare il rispetto delle norme. L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare attivamente alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti, segnalando prontamente comportamenti scorretti. La collaborazione della comunità è essenziale per garantire il successo dell’iniziativa e preservare la pulizia e il decoro urbano. I cittadini identificati riceveranno una multa di diverse centinaia di euro.