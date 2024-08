Il sindaco Cammarata e l’On. Lantieri danno il benvenuto al dottor Rios Formia che lavorerà in ortopedia al Chiello

Ieri mattina, il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha annunciato l’arrivo del dottor Rios Formia Miguel Ariel, che inizierà il suo servizio presso il reparto di ortopedia dell’ospedale “Chiello”. Il sindaco, accompagnato dall’onorevole Lantieri e dal direttore generale dell’ASP, il dottor Zappia, ha dato il benvenuto al nuovo medico, evidenziando il potenziamento di un reparto già guidato dal dottor Gianclaudio Caputo.

Emergenza ospedale Chiello: nuove risorse

Questo annuncio giunge in un momento critico per l’ospedale “Chiello”, che recentemente ha affrontato una carenza di personale medico, come riportato da StartNews il 26 luglio 2024. L’arrivo del dottor Rios Formia rappresenta un primo passo verso la risoluzione di questa emergenza, contribuendo a migliorare i servizi sanitari offerti alla popolazione.

Ringraziamenti

Durante l’evento, il sindaco ha ringraziato l’onorevole Lantieri per l’inserimento in finanziaria del finanziamento per la realizzazione di una strada di collegamento tra via Manzoni e via Carducci, e per il contributo destinato al “Palio dei Normanni 2024”. “La richiesta dell’amministrazione comunale è stata accolta e fatta propria”, ha dichiarato Cammarata, sottolineando l’importanza di questi interventi per la comunità locale.

Il sindaco Cammarata ha espresso la sua soddisfazione per il nuovo arrivo e ha ribadito il suo impegno a lavorare con le istituzioni regionali per ottenere ulteriori miglioramenti e risorse per la città di Piazza Armerina.