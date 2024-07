Donazione a Piazza Armerina di quadri del Paladino. Consegnati oggi al sindaco Nino Cammarata

Oggi, presso la Sala della Mostra del Libro Antico della Biblioteca Comunale di Piazza Armerina, si è tenuta una cerimonia per celebrare la generosa donazione di cinque opere d’arte del celebre pittore Paladino. Il sindaco Nino Cammarata ha dichiarato: “Questo splendido gesto è reso possibile grazie alla munificenza dello storico dell’arte Professor Ugo Incardona, il cui amore per l’arte e la cultura continua a ispirare tutti noi”.

La rilevanza delle opere d’arte per la comunità

Cammarata ha continuato: “Queste opere non solo arricchiranno il nostro patrimonio artistico, ma offriranno anche un’opportunità unica alla comunità di avvicinarsi e ammirare il lavoro di un artista di grande talento”. L’invito del sindaco è rivolto a tutti i cittadini affinché visitino la Pinacoteca Comunale per vivere da vicino queste straordinarie creazioni. Un sincero ringraziamento è stato espresso anche al Professor Marco Incalcaterra per il suo impegno nel preservare e promuovere l’arte. “Grazie a loro, possiamo continuare a diffondere la bellezza e l’importanza della cultura artistica”, ha concluso Cammarata.