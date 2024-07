A Piazza Armerina la presentazione di un progetto per un Mediterraneo di pace: incontro tra Arte e Umanità

Oggi, 26 luglio, alle ore 18.30, presso i locali di One Sky Academy, il presidente Frak Alva Buecheler accoglierà gli ospiti per presentare un progetto straordinario dedicato alla pace nel Mediterraneo. Questo progetto nasce dall’incontro avvenuto a Venezia tra gli artisti Solveig Cogliani e Mohamed Ahaj, prodotto da Unproduction e il Museo della Palestina U.S. Da questo incontro è emersa l’idea visionaria di abbattere i confini attraverso l’arte, costruendo un ponte ideale dell’Umanità che unisca i popoli del Mediterraneo.

Installazioni artistiche a Lampedusa

Recentemente, nell’ambiente marino di Lampedusa, sono state installate due sculture ecocompatibili appositamente realizzate da Solveig Cogliani e Sana Farah Bishara. Lampedusa, luogo simbolo di speranza, diventa così un palcoscenico per queste opere d’arte che mirano a simboleggiare la coesione e la pace tra i popoli del Mediterraneo. Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune di Lampedusa, del Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato e della Sovrintendenza del Mare della Regione Sicilia.

Presentazione del progetto e talk: L’Arte per la Pace

Solveig Cogliani presenterà il grande progetto, mostrando foto e video della realizzazione e delle fasi di collocazione delle opere. A seguire, si terrà un talk dal titolo “L’Arte per la Pace”, con interventi del mecenate Antonio Presti, della consigliera Ludovica Rossi Purini della Galleria di Arte Moderna di Roma, dell’artista Solveig Cogliani e del direttore Roberto Grossi.

L’evento promette di essere un’importante occasione per discutere e riflettere su come l’arte possa contribuire alla costruzione della pace e della solidarietà tra i popoli del Mediterraneo. Saremmo lieti di avere la tua partecipazione, ti aspettiamo.

L’ opera di Solveig Cogliani e Sana Farah Bishara “Human bridge”