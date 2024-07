Referendum con la legge per l’autonomia. Iniziative a Enna

Seconda iniziativa pubblica questa mattina al mercato settimanale per il Comitato di raccolta firme per il referendum contro la legge sull’autonomia differenziata. Sul banchetto allestito dai dirigenti della Cgil e Uil e dei partiti ed associazioni che aderiscono al comitato si sono recate numerose persone ed alla fine si sono contate oltre 250 firme. Adesso la prossima iniziativa pubblica domani sera 24 luglio a Enna al Sorseggio dalle 19 alle 22 promossa dal Circolo Arci Petra di Enna e giovedi 25 luglio ad Assoro in occasione della manifestazione Pastasciutta Antifascista promossa dalla Cgil Sicilia e dall’Anpi. Ma si può firmare in tutte le sedi in provincia di Cgil e Uil e nelle sedi di tutte le altre associazioni e partiti che aderiscono al Comitato.