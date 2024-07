Piazza Armerina: le previsioni meteo

Persiste l’alta pressione con temperature elevate sull’intera isola. L’anticiclone africano cederà alla fine del mese, attorno al 25 luglio, lasciando spazio all’anticiclone delle Azzorre. Approfondiamo le previsioni per Piazza Armerina:

Il weekend sarà caratterizzato da condizioni atmosferiche stabili, con cieli sereni e assenza di precipitazioni. I venti saranno variabili, con raffiche deboli che occasionalmente potranno diventare moderate nella giornata di domenica. Le temperature rimarranno elevate, con valori massimi intorno ai 37-38°C e minimi attorno ai 20°C.

Venerdì ☀️

Sabato ☀️

Domenica ☀️

Approfondimento 📖

Qual’e la differenza tra un ANTICICLONE AFRICANO E UN ANTICICLONE DELL ‘AZZORRE?

Azzorre :

– Si espande verso il bacino del Mediterraneo occidentale dall’arcipelago delle Azzorre.

– Trasporta verso le nostre latitudini aria oceanica subtropicale o polare calda.

– Apporta cieli sereni e favorisce lo sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi durante le ore più calde, con locali rovesci o temporali.

– Il cielo ha un colore azzurro.

– Le temperature minime sono di solito inferiori ai 20 °C e le massime oscillano sui 28-33 °C con qualche picco fino a 35 °C.

È LA NOSTRA ESTATE

Anticiclone Nord Africano:

– Si espande verso il bacino del Mediterraneo centro-occidentale dal Marocco, dall’Algeria e dalla Tunisia.

– Trasporta verso l’Italia aria subtropicale dal deserto del Sahara.

– Apporta cielo sereno o velato e inibisce la formazione di nubi cumuliformi anche durante le ore più calde.

– Il cielo appare biancastro e il sole pallido per la presenza di polveri desertiche in sospensione.

– Porta notti tropicali (temperature minime uguali o superiori ai 20 °C) e le temperature massime superano spesso i 35 °C, con picchi anche di 40 °C o più durante le ondate di caldo più intense. Condizioni di disagio fisiologico per afa.

NON È LA NOSTRA ESTATE

David Cartarrasa per Startnews