Situazione incendi a Piazza Armerina

Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco (VVF) di Enna ha affrontato un’altra giornata di intenso lavoro. Il territorio di Piazza Armerina è stato nuovamente uno dei più colpiti dagli incendi, richiedendo un impegno costante da parte delle squadre di soccorso.

Interventi a contrada Cicciona e Piano Marino

In contrada Cicciona e a Piano Marino, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i mezzi aerei e le squadre antincendio boschivo (AIB) della forestale. La presenza dei mezzi aerei è stata fondamentale per contenere le fiamme e limitare i danni.

Incendio a contrada Piano Cannata

Un altro incendio significativo si è verificato in contrada Piano Cannata, dove anche in questo caso i Vigili del Fuoco e le squadre AIB della forestale sono stati impegnati a lungo per spegnere le fiamme. L’intervento tempestivo ha evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente, causando danni maggiori.

incendio in corso a bivio Furma

Attualmente, un incendio è in corso nella zona di Bivio Furma. Anche qui, i Vigili del Fuoco e i mezzi aerei sono al lavoro per cercare di domare le fiamme. La situazione è monitorata costantemente per evitare che l’incendio possa minacciare ulteriori aree circostanti.