Violenza domestica: un uomo sottoposto a sorveglianza speciale e braccialetto elettronico

La Polizia di Stato della Questura di Enna, nel corso della continua attività di prevenzione della violenza domestica, ha adottato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. Questo provvedimento, richiesto dal Questore e approvato dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione misure di prevenzione, è stato applicato a un uomo residente nella provincia di Enna, noto per comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della sorella e della moglie.

Precedenti provvedimenti non efficaci

Le indagini, condotte dalla Sezione Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, hanno rivelato che l’uomo era già stato denunciato e ammonito in base all’art. 3 del D.L. n. 93/2013 per non aver rispettato le leggi. In passato, era stato sottoposto per due volte alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime. Tuttavia, nessuna di queste misure è riuscita a contenere la sua aggressività.

Nuove misure e braccialetto elettronico

A causa delle ripetute violazioni delle misure precedenti, il Tribunale di Caltanissetta ha disposto, su proposta del Questore della provincia di Enna, la sorveglianza speciale e altre restrizioni specifiche. Queste includono il divieto di avvicinamento all’abitazione e al luogo di lavoro delle vittime, l’obbligo di mantenere una distanza di 500 metri dalle stesse, e l’uso del braccialetto elettronico per il controllo. È la prima volta che nella provincia di Enna viene applicato il braccialetto elettronico insieme a una misura di prevenzione personale.

Potenziamento delle misure di prevenzione

Questa misura è stata rafforzata in seguito all’entrata in vigore della Legge Roccella, n. 168 del 2023, emanata dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin. La riforma ha introdotto nuove disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, estendendo l’applicabilità della sorveglianza speciale anche agli indiziati di reati collegati al ciclo della violenza. Inoltre, ha potenziato i metodi di controllo mediante dispositivi elettronici per migliorare la tutela delle vittime.